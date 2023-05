CORTÉS, HONDURAS.- Con su cara, pecho y ropa ensangrentada, un adulto mayor relataba con mucha impotencia cómo dos delincuentes lo golpearon salvajemente cuando ingresaron a su vivienda con la intención de robar. Sus gritos de dolor alertaron a unos vendedores que pasaban por el lugar y eso evitó que le quitaran la vida.

El condenable hecho ocurrió en la colonia Aurora de San Pedro Sula, donde los dos golpearon a la víctima con un tubo y según su relato, le repetían que lo iban a matar.

“Me atacaron con un tubo y me decían que me iban a matar... Pero yo luché con ellos, me tiraron y aunque no tenía nada en las manos también los revolqué. Me decían que me iban a saquear la casa y me pedían contactos, contactos... Yo gritaba y pedía auxilio y ellos me dieron golpes y me decían: ‘callate, si querés estar vivo dejá de gritar’”, narró el adulto mayor a los medios de comunicación.