A su casa llegan a matar a mujer en Trujillo, Colón

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen y realizaron las investigaciones del caso; el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 07:41
Hilda Meléndez fue asesinada por un hombre en el interior de su vivienda en Trujillo, Colón.

 Foto: Cortesía.

Trujillo, Colón.- Una mujer fue asesinada la noche de ayer domingo 1 de febrero en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia 19 de Abril de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La víctima fue identificada como Hilda Meléndez, de 49 años de edad, quien, según información preliminar, fue atacada con varios impactos de bala por un hombre aún no identificado. Tras cometer el crimen, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen, aunque no brindaron mayores detalles sobre el hecho. Posteriormente, autoridades competentes realizaron el reconocimiento y levantamiento del cuerpo, dando inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable.

El cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares, quienes realizarán el velatorio en su vivienda, conforme a las tradiciones familiares.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias investigativas y la comunidad exige justicia y mayor seguridad ante este nuevo hecho violento registrado en la zona.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

