A su casa llegan a matar a mujer en Trujillo, Colón

Trujillo, Colón.- Una mujer fue asesinada la noche de ayer domingo 1 de febrero en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia 19 de Abril de la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, en el Caribe hondureño.

La víctima fue identificada como Hilda Meléndez, de 49 años de edad, quien, según información preliminar, fue atacada con varios impactos de bala por un hombre aún no identificado. Tras cometer el crimen, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.