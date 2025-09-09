  1. Inicio
Matan a hombre en entrada a colonia La Rosa de la capital

La víctima hasta el momento no ha sido identificada, solo se conoce que trabajaba en el lugar como despachador de los buses y que hablaba por teléfono al ser atacado

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:02

Tegucigalpa, Honduras.- Un despachador de buses fue asesinado la mañana de este martes en la entrada de la colonia La Rosa de la capital de Honduras. La víctima -que no ha sido identificada- se encontraba en su lugar de trabajo al momento del ataque.

De acuerdo a testigos, el infortunado hombre fue atacado a disparos por dos sujetos que a bordo de una motocicleta llegaron al lugar con el propósito de arrebatarle la vida.

La víctima se encontraba en ese momento distraído usando su teléfono móvil, por lo que no logró percatarse del peligro. Junto a su cuerpo quedó el dispositivo, así como su carnet de identificación.

El violento crimen ocurrido a plena luz del día y frente a dos centros educativos, pues ahí se ubica la escuela Doctor Modesto Rodas Alvarado y en la esquina opuesta el Instituto Saúl Zelaya Jiménez.

Hasta ahora se desconoce el móvil del violento crimen ocurrido frente a una escuela.

 (Fotos y video: Estalin Irías/EL HERALDO.)

El cuerpo del despachador quedó frente a una unidad de transporte. Se desconoce hasta ahora si su muerte estaría ligada al cobro de extorsión, si se trató de un asalto o por enemistades personales. El tiroteo no dejó a otras personas heridas.

