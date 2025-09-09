Matan a hombre en entrada a colonia La Rosa de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un despachador de buses fue asesinado la mañana de este martes en la entrada de la colonia La Rosa de la capital de Honduras. La víctima -que no ha sido identificada- se encontraba en su lugar de trabajo al momento del ataque.

De acuerdo a testigos, el infortunado hombre fue atacado a disparos por dos sujetos que a bordo de una motocicleta llegaron al lugar con el propósito de arrebatarle la vida.

La víctima se encontraba en ese momento distraído usando su teléfono móvil, por lo que no logró percatarse del peligro. Junto a su cuerpo quedó el dispositivo, así como su carnet de identificación.