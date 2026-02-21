Matan a exprecandidato liberal a la Alcaldía en Cololaca, Lempira

Lempira, Honduras.-La noche del pasado jueves 19 de febrero fue asesinado Leonel Rivera, quien fue exprecandidato a la alcaldía del municipio de Cololaca, en el departamento de Lempira, hecho que ha generado consternación entre pobladores de la zona occidental del país.

El crimen ocurrió en la salida hacia el municipio de Canguacota, específicamente en el sector conocido como Planes de Cololaca, al sur del departamento de Lempira. De acuerdo con reportes preliminares, Rivera fue atacado de manera violenta por sujetos aún no identificados.

Hasta el momento, autoridades policiales no han brindado información oficial sobre el móvil del hecho ni sobre posibles responsables.