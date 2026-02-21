  1. Inicio
Matan a exprecandidato liberal a la Alcaldía en Cololaca, Lempira

Las autoridades confirmaron su fallecimiento hasta el viernes por la noche, sin brindar mayores detalles de cómo ocurrió el hecho violento ni quiénes lo habrían perpetrado

Matan a exprecandidato liberal a la Alcaldía en Cololaca, Lempira

Rivera fue exprecandidato a la alcaldía de Cololaca por el Partido Liberal.

Lempira, Honduras.-La noche del pasado jueves 19 de febrero fue asesinado Leonel Rivera, quien fue exprecandidato a la alcaldía del municipio de Cololaca, en el departamento de Lempira, hecho que ha generado consternación entre pobladores de la zona occidental del país.

El crimen ocurrió en la salida hacia el municipio de Canguacota, específicamente en el sector conocido como Planes de Cololaca, al sur del departamento de Lempira. De acuerdo con reportes preliminares, Rivera fue atacado de manera violenta por sujetos aún no identificados.

Hasta el momento, autoridades policiales no han brindado información oficial sobre el móvil del hecho ni sobre posibles responsables.

Según reportes de medios locales y publicaciones comunitarias, Leonel Rivera había participado en el ámbito político municipal como exprecandidato a la alcaldía de Cololaca por el Partido Liberal, manteniendo presencia activa dentro de la política local y actividades comunitarias del municipio.

Rivera era reconocido en la zona por su participación en procesos políticos y sociales del municipio, ubicado en el occidente del país.

El hecho violento se suma a una serie de episodios de inseguridad registrados en distintas regiones del país, donde líderes comunitarios y figuras vinculadas a la política local han sido víctimas de ataques armados.

