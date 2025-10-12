Matan a disparos al dueño de un taller de pintura en La Ceiba; veía un partido de fútbol

La Ceiba, Atlántida.- El dueño de un taller de pintura de vehículos fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba en un campo de fútbol viendo un partido en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.

La víctima mortal fue identificada como Nery Barrientos, de 33 años de edad, quien era propietario de un taller ubicado en la colonia Irías Navas.

Según reportes, Barrientos se encontraba la noche del sábado -11 de octubre- observando un partido local en la colonia El Confite. Fue entonces cuando individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron a él para arrebatarle la vida.

Los criminales huyeron del lugar, dejando sin vida a Barrientos, quien murió al instante ante los impactos de bala.

La Policía Nacional llegó hacia la cancha de fútbol para iniciar las investigaciones con el fin de capturar a los responsables del asesinato de Nery Barrientos.

La Ceiba es el tercer municipio que más casos de homicidio ha registrado en lo que ha transcurrido de 2025.

Según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el pasado 6 de octubre La Ceiba contabilizó 68 homicidios, siendo superado solo por San Pedro Sula (148) y Distrito Central (194).