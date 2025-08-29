Asesinan a un hombre dentro de una llantera en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Dentro de una llantera fue asesinado un hombre la tarde de este viernes 29 de agosto en la colonia Manantial, de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, al menos dos sujetos llegaron hasta el lugar, se bajaron de las unidades, y cuando identificaron al joven lo atacaron a disparos.
El cuerpo del hombre quedó tendido sobre unas llantas, mientras que los malhechores huyeron de la zona con rumbo desconocido.
Los familiares del joven llegaron hasta el lugar y se encontraron con la terrible escena y se cuestionaron por qué había pasado eso.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena a la espera de Medicina Forense para que realizara el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta la morgue de la zona.