Asesinan a un hombre dentro de una llantera en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Dentro de una llantera fue asesinado un hombre la tarde de este viernes 29 de agosto en la colonia Manantial, de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, al menos dos sujetos llegaron hasta el lugar, se bajaron de las unidades, y cuando identificaron al joven lo atacaron a disparos.