Hallan cadáver de un joven flotando en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-El cadáver de un joven fue hallado este viernes 29 de agosto flotando en el río Guayape, a la altura de la aldea El Plomo, en Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El fallecido fue identificado como Manuel Antonio Gutiérrez López, de 25 años, quien llevaba desaparecido desde hace varios días.

Los informes indican que los vecinos de la zona vieron el cadáver flotando y atrapado en una rama que sobresalía del río.