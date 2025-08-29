Hallan cadáver de un joven flotando en el río Guayape, en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-El cadáver de un joven fue hallado este viernes 29 de agosto flotando en el río Guayape, a la altura de la aldea El Plomo, en Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.
El fallecido fue identificado como Manuel Antonio Gutiérrez López, de 25 años, quien llevaba desaparecido desde hace varios días.
Los informes indican que los vecinos de la zona vieron el cadáver flotando y atrapado en una rama que sobresalía del río.
Luego de alertar a las autoridades, el Cuerpo de Bomberos de la zona llegó al lugar para realizar el rescate del cadáver y así ser entregado a los médicos forenses que llegaron al lugar para realizar el proceso de ley.
Tras su rescate, las personas lograron reconocerlo y alertar a sus familiares del hecho.
Las hipótesis indican que el joven habría sido raptado, torturado, asesinado y luego lanzado al río, el cual arrastró el cuerpo varios kilómetros, según se puede ver en las heridas que presenta en el cuerpo.