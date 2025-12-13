Matan a disparos a comerciante en el mercado Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre que estaba por abrir su negocio fue vilmente asesinado la madrugada de este sábado 13 de diciembre en el mercado Zonal Belén, de la capital.
El fallecido fue identificado como Conrado Alduvin Zambrano Cruz, de 35 años, quien vendía verduras en el conocido mercado.
Información preliminar indica que Zambrano Cruz llegó, como todos los días, a eso de las 2:00 de la mañana al local para comenzar a sacar la mercadería.
Mientras preparaba la mercadería, al menos dos hombres llegaron hasta donde él estaba y lo atacaron a disparos.
Las personas en la zona lo trasladaron malherido hasta el Hospital Escuela de la capital, pero minutos después de llegar a la emergencia falleció.
Hasta el momento se desconoce la causa del ataque armado ni quiénes lo habrían perpetrado, las autoridades indagan si se trataba de un asalto, pero no han brindado detalles al respecto.
El cuerpo de Zambrano Cruz fue trasladado hasta la morgue capitalina y sus familiares llegaron a recoger su cadáver.