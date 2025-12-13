Matan a disparos a comerciante en el mercado Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre que estaba por abrir su negocio fue vilmente asesinado la madrugada de este sábado 13 de diciembre en el mercado Zonal Belén, de la capital.

El fallecido fue identificado como Conrado Alduvin Zambrano Cruz, de 35 años, quien vendía verduras en el conocido mercado.

Información preliminar indica que Zambrano Cruz llegó, como todos los días, a eso de las 2:00 de la mañana al local para comenzar a sacar la mercadería.