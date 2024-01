Madre encadena a su hijo por temor de que la mate

CORTÉS, HONDURAS.- Doña Ana Lía Flores tiene siete meses de estar viviendo el sufrimiento de tener obligadamente encadenado de pies y manos a su hijo porque teme que la mate.

“Me veo obligada a tenerlo encadenado porque se pone agresivo y trata de agredirme, me maltrata, me golpea y dice que me va a matar y solo el cuello me busca. A veces tengo luchas con él hasta de dos horas porque lo que quiere es matarme”, expresó doña Ana Lía.