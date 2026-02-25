  1. Inicio
  2. · Sucesos

Le cortaron sus partes genitales: con saña asesinaron a Petronilo Gómez en Danlí

El hombre, de 28 años, quedó con los pantalones abajo y presentaba mutilación en sus genitales. Aquí los detalles del crimen

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 09:14
Le cortaron sus partes genitales: con saña asesinaron a Petronilo Gómez en Danlí

El hecho ocurrió en la aldea El Volcancito, en el sector de El Olingo, municipio de Danlí, El Paraíso.

 Foto: Redes sociaales

Danlí, Honduras.- Un joven de 28 años fue asesinado con extrema violencia en Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima respondía al nombre de Petronilo Gómez. Su cuerpo presentaba varias heridas y signos de violencia.

El cuerpo de Gómez quedó tendido en el suelo, con los pantalones a la mitad de las piernas y señales de mutilación en sus partes genitales.

Capturan a madre acusada de liderar red donde explotaba a sus tres hijas en Danlí

El hombre fue atacado con múltiples heridas de arma blanca. Vestía botas de hule, pantalón jean y camisa roja.

El joven de 28 años fue asesinado con extrema violencia.

El joven de 28 años fue asesinado con extrema violencia.

 (Foto: Cortesía)
Motociclista muere tras violento choque con turismo en Danlí

Trasciende que la persona señalada de cometer el crimen ya fue capturada y que el hecho estaría relacionado con enemistades personales.

El hecho ocurrió en la aldea El Volcancito, en el sector de El Olingo, municipio de Danlí, El Paraíso.

El supuesto hechor fue identificado como Abel Palma, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga, pero posteriormente fue requerido por las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias