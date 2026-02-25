Le cortaron sus partes genitales: con saña asesinaron a Petronilo Gómez en Danlí

Danlí, Honduras.- Un joven de 28 años fue asesinado con extrema violencia en Danlí, departamento de El Paraíso.

La víctima respondía al nombre de Petronilo Gómez. Su cuerpo presentaba varias heridas y signos de violencia.

El cuerpo de Gómez quedó tendido en el suelo, con los pantalones a la mitad de las piernas y señales de mutilación en sus partes genitales.