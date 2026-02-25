Le cortaron sus partes genitales: con saña asesinaron a Petronilo Gómez en Danlí

Danlí, Honduras.- Un joven de 28 años fue asesinado con extrema violencia en Danlí, departamento de El Paraíso.
La víctima respondía al nombre de Petronilo Gómez. Su cuerpo presentaba varias heridas y signos de violencia.
El cuerpo de Gómez quedó tendido en el suelo, con los pantalones a la mitad de las piernas y señales de mutilación en sus partes genitales.
El hombre fue atacado con múltiples heridas de arma blanca. Vestía botas de hule, pantalón jean y camisa roja.
Trasciende que la persona señalada de cometer el crimen ya fue capturada y que el hecho estaría relacionado con enemistades personales.
El hecho ocurrió en la aldea El Volcancito, en el sector de El Olingo, municipio de Danlí, El Paraíso.
El supuesto hechor fue identificado como Abel Palma, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga, pero posteriormente fue requerido por las autoridades.