Julissa Villanueva dice que video de maltrato contra niña no es de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró este sábado que un video donde una niña está siendo maltratada por una mujer y que se viralizó no sucedió en Honduras.

“En relación al caso difundido por redes de un repudiable maltrato infantil la secretaría de Seguridad, Policía Nacional y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), les recomienda no difundir más este video, no es de Honduras, quien denuncia ese extremo debe presentar pruebas, las cuáles no existen”, posteó la viceministra en su cuenta de Twitter.