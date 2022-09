Julissa Villanueva amenaza con mostrar pruebas contra estadounidense Gary Johnston

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, amenazó con mostrar pruebas en el caso de Angie Peña que implican al estadounidense Gary Johnston, luego de que el juez asignado trasladara el caso al juzgado de Roatán, Islas de la Bahía.

“El juez se lava las manos y lo regresa el caso a Roatán. Si el juez no acepta las pruebas, estas se harán públicas”, aseveró la funcionaria.

Cabe mencionar que en el allanamiento en una de las viviendas del estadounidense encontraron indicios de que Angie estuvo en la propiedad, quedando descartada la versión de que habría desaparecido en el mar tras abordar una motocicleta acuática.

Lo anterior también lo confirmó la viceministra la semana pasada en una emisión del programa 30/30. “Nosotros hemos venido haciendo investigaciones y definitivamente, Angie no pereció en el mar, no murió ahogada, no falleció en ninguna de esas situaciones accidentales como se pretendía cerrar la investigación del caso”, mencionó.

Por otro lado, Villanueva catalogó la acción del juez como ‘un error’ ya que declaró el delito como “simple”, cuando el pasado lunes encontraron a una menor de 17 años en su casa de habitación, quien supuestamente estaba privada de su libertad.

“Si la Fiscalía no la presenta y es denegada por los jueces, sin duda alguna toda la cantidad de pruebas periciales y trabajo investigativo será revelada a la sociedad hondureña”, amenazó la funcionaria.

Tras lo anunciado por Villanueva, Walter Peña, padre de Angie, habló con EL HERALDO, donde confirmó que recibieron información acerca de que el juez renunció “por presiones de las personas ahí nombradas”, entonces uno se siente desprotegido con respecto a la Fiscalía y los jueces”.

