Hombre muere tras ataque de abejas mientras trabajaba en cementerio en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Un hombre perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba labores en el cementerio de su comunidad, en el municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, en el sur de Honduras.

La víctima fue identificada como Andrés Obando. De acuerdo con testimonios, se encontraba junto a otra persona cavando en un cementerio cuando fueron sorprendidos de manera repentina por las abejas.

Ambos hombres sufrieron múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo, lo que generó una situación de emergencia en el lugar. Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro al observar la gravedad del ataque.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la zona y brindaron los primeros auxilios a las víctimas. Posteriormente, los dos afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital General del Sur, en la ciudad de Choluteca.