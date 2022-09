Julissa Villanueva dice que juez renuncia a llevar caso de estadounidense vinculado a Angie Peña

El pasado lunes (29 de agosto) se efectuó la captura de un extranjero de nacionalidad estadounidense de nombre Gary Johnston en Roatán, el cual según las autoridades, estaría ligado al caso y quien fue trasladado hasta San Pedro Sula para ser juzgado. Sin embargo, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció este viernes que el juez a cargo renunció a seguir llevando este proceso, aunque esto no ha sido confirmado por los entes correspondientes.

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- La incertidumbre para la familia Peña-Melgares no solo se debe a que a ocho meses de su desaparición no se conoce el paradero de Angie Samanta , la joven de 23 años que desapareció mientras paseaba en una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía, sino porque según las recientes denuncias, comienzan a darse irregularidades en el abordaje del caso por parte de los entes de justicia.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que no piensan permitir que el caso sea turnado a Islas de la Bahía, porque “las autoridades están confabuladas con los intereses creados con los poderosos”.

“Quiero expresar mi preocupación, hemos dicho que el caso (Angie Peña) no se manejara en Islas de la Bahía, porque ahí las autoridades están confabuladas con los interés creados con los poderosos”, dijo de manera textual.

“La delincuencia trasnacional, organizada con todos sus nexos deben ser manejada por los jueces de jurisdicción nacional y no en la isla, que está coludida de las máximas personas que tienen el interés de seguir con esa suciedad”, dijo Villanueva, quien agregó que “con qué propósito no lo sé, tal vez allá se sientan en sus anchas para continuar ‘limpiándoles’ los récords delictivos a este tipo de personas... Eso no lo vamos a tolerar”, enfatizó.

