Joven pierde la vida tras recibir descarga eléctrica en Río Blanco, San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Román Rodríguez Rivera, quien se encontraba trabajando en la zona cuando ocurrió el incidente.

San Pedro Sula, Honduras.- Un trágico accidente cobró la vida de un joven de 25 años la noche del lunes en el sector de Río Blanco, al norte del país, luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba actividades de lavado de vehículos.

Según versiones preliminares, en el momento de los hechos el servicio de energía eléctrica había permanecido suspendido en el sector. No obstante, al restablecerse el suministro, el joven habría estado en contacto con un cable energizado, recibiendo una descarga que lo lanzó hacia el cauce del río.

Las personas que se encontraron cerca acudieron rápidamente para auxiliarlo y lograron sacarlo del agua. Sin embargo, al ser revisado, ya no presentaba signos vitales.

Miembros de las autoridades competentes llegaron al lugar para acordonar el área, realizar las investigaciones de rigor y efectuar el levantamiento cadavérico.

Las circunstancias exactas del accidente serán aclaradas mediante las informaciones que desarrollan los organismos correspondientes.