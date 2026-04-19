Joven es asesinado frente a kínder tras ser perseguido en colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de 27 años fue asesinado la noche del sábado frente al kínder Lourdes Monsarrath, en el sector 4 de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, tras ser perseguido por sujetos desconocidos.

La víctima fue identificada como Jeyson Fabricio Varela, quien, según relatos de familiares, salió de su vivienda pese a las advertencias de no hacerlo.

Su cuñado relató que momentos antes del crimen la familia intentó evitar que saliera de casa. “Mi esposa, que es la hermana del fallecido, le decía: ‘Jackson no salgas, no salgas’. Pero salió y al ratito nos avisaron que lo iban persiguiendo. Cuando llegamos ya lo encontramos tirado, sin vida”, dijo a EL HERALDO.