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Joven es asesinado frente a kínder tras ser perseguido en colonia Nueva Suyapa

La víctima, identificada como Jayson Fabricio Varela, de 27 años, fue atacada a disparos luego de ser perseguida por desconocidos en la capital

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 10:44
Joven es asesinado frente a kínder tras ser perseguido en colonia Nueva Suyapa

Agentes policiales resguardan la escena donde fue asesinado un joven frente a un kínder en la colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de 27 años fue asesinado la noche del sábado frente al kínder Lourdes Monsarrath, en el sector 4 de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, tras ser perseguido por sujetos desconocidos.

La víctima fue identificada como Jeyson Fabricio Varela, quien, según relatos de familiares, salió de su vivienda pese a las advertencias de no hacerlo.

Su cuñado relató que momentos antes del crimen la familia intentó evitar que saliera de casa. “Mi esposa, que es la hermana del fallecido, le decía: ‘Jackson no salgas, no salgas’. Pero salió y al ratito nos avisaron que lo iban persiguiendo. Cuando llegamos ya lo encontramos tirado, sin vida”, dijo a EL HERALDO.

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De acuerdo con información preliminar, el joven fue seguido por varios individuos y atacado a disparos en una zona donde no hay cámaras de seguridad. Recibió múltiples impactos de bala.

El cuerpo quedó tendido en la calle y posteriormente fue cubierto con una cobija negra mientras autoridades policiales realizaban el levantamiento correspondiente.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los atacantes y el móvil del crimen. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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