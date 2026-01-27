  1. Inicio
  2. · Sucesos

Jancarlos confesará hoy ante un juez cómo mató a su amigo para robarle el carro

Aly Villanueva aceptará su culpabilidad en el asesinato de Darwing Bueso con el fin de reducir su condena

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 06:28
Jancarlos confesará hoy ante un juez cómo mató a su amigo para robarle el carro

Jancarlos Aly Villanueva aceptará su culpabilidad.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- En una audiencia de procedimiento abreviado, el imputado Jancarlos Aly Villanueva confesará hoy que asesinó a su mejor amigo, el universitario Darwin Antonio Bueso Hernández, de 21 años de edad.

Bueso, quien cursaba la carrera de Ingeniería Logística , fue encontrado sin vida el 25 de agosto de 2025, flotando en el río Chamelecón, en las cercanías de la colonia Morales Número Cuatro .

Encerrado y con el arma: así hallaron al primo que mató a dos hermanos en Olancho

De acuerdo con las investigaciones, Darwin salió de su vivienda la mañana del domingo 24 de agosto, luego de recibir una llamada de su victimario, quien lo invitó a un balneario en Cofradía.

Ambos se reunieron y posteriormente reconocieron a otra persona. Durante el trayecto, el acusado habría intentado someter a la víctima para despojarlo de su camioneta.

Ante la negativa, presuntamente lo estranguló. Tras cometer el crimen, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde la camioneta quedó embarrancada.

Posteriormente, ató el cadáver a unas rocas y lo lanzó al agua; sin embargo, la corriente lo devolvió a la superficie.

Con las manos amarradas y dentro de bolsas: así hallaron un cuerpo sin vida en Tegucigalpa

La captura de Jancarlos Villanueva se realizó ese mismo día, cuando intentaba, junto a dos personas más, retirar el vehículo con la ayuda de un camión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias