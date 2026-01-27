Jancarlos confesará hoy ante un juez cómo mató a su amigo para robarle el carro

Bueso, quien cursaba la carrera de Ingeniería Logística , fue encontrado sin vida el 25 de agosto de 2025, flotando en el río Chamelecón, en las cercanías de la colonia Morales Número Cuatro .

San Pedro Sula, Honduras.- En una audiencia de procedimiento abreviado, el imputado Jancarlos Aly Villanueva confesará hoy que asesinó a su mejor amigo, el universitario Darwin Antonio Bueso Hernández , de 21 años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, Darwin salió de su vivienda la mañana del domingo 24 de agosto, luego de recibir una llamada de su victimario, quien lo invitó a un balneario en Cofradía.

Ambos se reunieron y posteriormente reconocieron a otra persona. Durante el trayecto, el acusado habría intentado someter a la víctima para despojarlo de su camioneta.

Ante la negativa, presuntamente lo estranguló. Tras cometer el crimen, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde la camioneta quedó embarrancada.

Posteriormente, ató el cadáver a unas rocas y lo lanzó al agua; sin embargo, la corriente lo devolvió a la superficie.