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Investigan crimen de taxista que fue raptado y asesinado en El Negrito, Yoro

La víctima fue identificada como Andy González Ramos, quien laboraba en el rubro del taxi. La Policía investiga los móviles del asesinato del ruletero

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 05:49
Investigan crimen de taxista que fue raptado y asesinado en El Negrito, Yoro

Andy Gonzáles Ramos fue encontrado asesinado.

 Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.- El cuerpo sin vida del taxista Andy González Ramos fue localizado en la comunidad de Guangolola, en El Negrito, Yoro, luego de que sus familiares denunciaron su desaparición el pasado martes.

El ahora fallecido trabajaba como conductor de taxi en la ruta de transporte colectivo que cubre el trayecto entre El Progreso y Agua Blanca Sur.

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Según informes preliminares, Andy González habría sido privado de su libertad en el sector de Agua Blanca Sur, situación que llevó a sus familiares a interponer la denuncia de inmediata, lo que a su vez movilizó a las autoridades para iniciar su búsqueda.

El cuerpo del joven fue encontrado en la parte trasera de un vehículo y presentaba un impacto de bala.

Se dio a conocer que el automóvil había sido abandonado a la orilla de la carretera por personas que no han sido identificadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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