Intervienen Sulaco, Yoro, ante violencia generada por Cartel El Diablo

La Policía indicó que la intervención tiene como objetivo capturar al supuesto cabecilla del Cartel El Diablo

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 06:09
Entre las acciones de las autoridades figuran la constante movilización de patrullas y la revisión de vehículos.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Autoridades policiales comenzaron una intervención en el municipio de Sulaco, Yoro, con el objetivo de hacer frente a la ola de violencia que vive y atemoriza la localidad.

Según las autoridades policiales, una estructura criminal denominada Cartel El Diablo, dedicada al sicariato, microtráfico de drogas y comandada por un exmilitar identificado como Esteban Ferrera, sería la responsable de la inseguridad en la zona y la cual ya deja al menos cinco muertes violentas solo este año.

Eduardo Rivera, jefe policial de Sulaco, informó que al menos 80 elementos de diferentes direcciones se han unido para trabajar y tratar de regresar el orden en el municipio.

Rivera dijo que “ante la ola de violencia generada por esta banda, se nos ha instruido intervenir el municipio a fin de darle captura al ciudadano Esteban Ferrera, quien sería el encargado de la estructura y que mantiene atemorizando a los vecinos”.

El jefe policial indicó que entre las operaciones realizadas están el desplazamiento constantes de los motorizados en las calles de la ciudad, tanto de día como de noche, y operativos fijos para la revisión de vehículos y documentación de los conductores.

Víctimas. Felipe Dubón Flores, de 25 años de edad, es la última persona que murió violentamente en Sulaco. Este fue hallado sin vida el 12 de febrero tras ser privado de su libertad.

Según las investigaciones, esta sería la novena víctima que se atribuye a la banda Cartel El Diablo, además de los primos Eduardo Sánchez Escoto, de 22 de edad y Ernesto Getzel Valladares (24), ultimados en el barrio San Juan Bosco el 8 de febrero y las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero en la aldea San Antonio.

