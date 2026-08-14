Incendio en estacionamiento de centro comercial deja cuatro guardias heridos y siete motos afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio registrado este viernes 14 de agosto en el parqueo de un centro comercial en Comayagüela dejó cuatro guardias de seguridad con quemaduras, además de siete motocicletas afectadas, según el reporte de atención a la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro de las motocicletas resultaron con daños por combustión del 100%, mientras que otras tres presentaron afectaciones aproximadas del 40% y 20%.

El fuego fue controlado inicialmente por personal de seguridad del centro comercial, quienes utilizaron alrededor de 100 galones de agua para sofocar por completo el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras áreas.

Como resultado del incidente, dos de los guardias afectados fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ubicado en el barrio La Granja, en Tegucigalpa, para recibir atención médica.