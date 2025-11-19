Identifican a taxista asesinado en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula

El conductor, identificado como César Banegas , de 41 años, fue encontrado dentro de su unidad de transporte número 0082, con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional en cuanto recibieron el reporte.

San Pedro Sula, Honduras.- Un taxista perdió la vida la tarde de ayer en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, luego de ser atacado a pocos metros de la antigua cárcel ubicada en ese sector. El crimen ocurrió entre la 16 y 17 calle, 11 avenida, según informaron autoridades policiales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, uno de los agresores habría abordado el taxi como pasajero, mientras otro sujeto se desplazaba en motocicleta para acompañar la acción criminal. Ambos escaparon tras cometer el ataque.

Los familiares del conductor llegaron al sitio visiblemente afectados y relataron que Banegas residía en las cercanías, por lo que presumen que se dirigía hacia su hogar al momento del hecho. También lo describieron como un hombre dedicado a su trabajo y responsable con su familia.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido el motivo del homicidio y continúan las investigaciones para dar con los responsables.