Identifican a otro implicado en asesinato de Karla Vigil

Por el hecho ocurrido el 12 de enero, permanecen bajo prisión Gloria Judith Hernández Zelaya, Kevin Ramírez y Erick Matute Rodríguez

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 06:11
Kevin Ramírez Lemus, Erick Matute Rodríguez y Gloria Judith Hernández Zelaya, son los principales sospechosos de asesinar a Karla Patricia Vigil, quien aparece en la imagen.

Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Investigaciones policiales indican que, además de las tres personas capturadas como supuestas responsables del asesinato de Karla Patricia Vigil, vicepresidenta del patronato de la colonia Arenales 2 de esta ciudad, se perfila un cuarto implicado, a quien ya se le estaría dando seguimiento.

Según un agente asignado al caso, este cuarto involucrado, cuyo nombre se mantiene en reserva para no entorpecer las investigaciones, sería el principal interesado en la muerte de Karla Patricia, ya que la víctima habría descubierto y reclamado irregularidades en la compra y legalización de terrenos de los pobladores a quienes representaba.

“Estamos trabajando en la perfilación y vinculación de esta persona con los tres detenidos. Lo que sí podemos adelantar es que estaría relacionado con promesas incumplidas de titulación de terrenos y que, al verso descubierto, habría ordenado la muerte de la víctima”, afirmó el investigador

El asesinato de Karla Vigil ocurrió la tarde del 12 de enero, cuando asistía a su negocio de venta de comida en la misma colonia que lideraba y donde también residía.

El 15 de enero, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Gloria Judith Hernández Zelaya, de 20 años de edad, supuesta integrante de la Mara Salvatrucha, quien, de acuerdo con las diligencias, habría indicado al sicario que Vigil se encontraba en el negocio momentos antes del crimen.

Posteriormente, el 23 de enero, agentes policiales también aprehendieron a Kevin Eduardo Ramírez Lemus , sindicado como el autor material del asesinato, y a Erick Matute Rodríguez , designado de contratar a Ramírez Lemus para ejecutar el crimen.

Los tres permanecen recluidos en el Centro Penal de El Progreso , Yoro. La Policía maneja como móvil del crimen una estafa relacionada con la adquisición de predios que figuran como zona de invasión.

Asimismo, las investigaciones señalan que, semanas antes del asesinato, tanto Vigil como otras personas habían recibido amenazas de muerte, por lo que buscaban mecanismos de protección ante instancias de derechos humanos.

