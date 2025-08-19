Identifican y capturan a sicarios que le quitaron la vida a hombre en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Dos jóvenes acusados del asesinato de un hombre en el Paseo Los Ceibeños, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, fueron capturados en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional.
Los responsables fueron identificados como José Alexander Turcios Medrano, de 21 años, y Cristian René Rubio Meza, de 19, quienes fueron detenidos en el barrio Mejía de La Novia de Honduras.
La Policía Nacional detalló que, tras el crimen, se activaron las cámaras de seguridad y se dio seguimiento a los sospechosos, quienes fueron capturados de inmediato con el arma de fuego utilizada en el homicidio.
“Se encontró la moto, las prendas de vestir, el arma de fuego y el casco tras una maniobra evasiva. Ellos botaron uno de los suéteres con el que se habían cubierto el rostro al momento de cometer el hecho criminal”, confirmó un agente de la Policía Nacional.
El uniformado descartó que el asesinato de José Amadeo Briones Castellano esté vinculado a estructuras criminales, pues no se le encontró el celular y las investigaciones apuntan a un robo como móvil principal.
Asimismo, detalló que los jóvenes se refugiaban en una cuartería del barrio Mejía. Ambos fueron remitidos de inmediato a las autoridades competentes, donde enfrentarán un proceso legal por asesinato y tenencia ilegal de armas.
De acuerdo con las investigaciones, el pasado domingo Turcios Medrano y Rubio Meza interceptaron a su víctima en el Paseo Los Ceibeños y, tras robarle su celular, le quitaron la vida. Luego huyeron en una motocicleta.
No obstante, gracias al seguimiento con cámaras de seguridad de la ciudad y del Sistema Nacional de Emergencias 911, los sospechosos fueron capturados apenas dos horas después del crimen.