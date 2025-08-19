Identifican y capturan a sicarios que le quitaron la vida a hombre en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Dos jóvenes acusados del asesinato de un hombre en el Paseo Los Ceibeños, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, fueron capturados en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional.

Los responsables fueron identificados como José Alexander Turcios Medrano, de 21 años, y Cristian René Rubio Meza, de 19, quienes fueron detenidos en el barrio Mejía de La Novia de Honduras.

La Policía Nacional detalló que, tras el crimen, se activaron las cámaras de seguridad y se dio seguimiento a los sospechosos, quienes fueron capturados de inmediato con el arma de fuego utilizada en el homicidio.