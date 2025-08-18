“¿Querés que te mate?”: cae hombre que intentó ahorcar a su hijo para vengarse de su pareja

Lejamaní, Comayagua.– Un hombre de 23 años fue detenido luego de ser sorprendido mientras agredía e intentaba ahorcar a su hijo de apenas dos años de edad en la colonia Altos de San Manuel, en el municipio de Lejamaní.
Según relataron testigos, el sujeto discutía con su pareja cuando, enfurecido, descargó su violencia contra el menor. La madre del niño aseguró entre lágrimas que las agresiones eran constantes y que ya había sufrido episodios similares de maltrato en el hogar.
Vecinos alertaron sobre lo ocurrido y el hombre fue requerido de inmediato. El pequeño sobrevivió al ataque y permanece bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
El presunto agresor fue trasladado a Comayagua, donde enfrentará un proceso judicial por el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su propio hijo.
En un video que circula en redes sociales, el detenido amenaza al menor mientras le coloca la mano en el cuello con la intención de asfixiarlo.
“¿Querés que te mate? ¿Querés pagar los platos vos por tu mamá?”, le grita el hombre al niño, mientras el pequeño se queja por la presión que ejerce en su tráquea.
El material causó indignación en las redes sociales y cientos de personas exigieron que se le aplique todo el peso de la ley al detenido.