Encuentran sin vida a menor de 16 años en La Lima, Cortés

Una adolescente originaria de Choloma fue encontrada sin vida dentro de bolsas plásticas en un sector solitario

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 21:38
Encuentran sin vida a menor de 16 años en La Lima, Cortés

Agentes de la Umep-9 acordonaron la escena donde fue hallado el cuerpo de la menor.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- El cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años fue encontrado la noche del lunes en un sector desolado próximo a la residencial Oro Verde, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.

La joven fue identificada como Sheyli Jaqueline Alvarado Flores, originaria del sector conocido como El Kilómetro, en Choloma, de acuerdo con datos recabados por las autoridades.

Informes iniciales señalan que la menor habría sido privada de su libertad por sujetos que portaban vestimenta similar a la de agentes policiales; sin embargo, esta versión debe ser verificada oficialmente, ya que el caso continúa bajo investigación.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 9 (Umep-9) de la Policía Nacional Preventiva, quienes encontraron el cadáver dentro de bolsas plásticas en la zona apartada.

Hasta el momento las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni han compartido detalles sobre las circunstancias en que sucedió el hecho. Tampoco se han relizado pronunciamientos públicos de familiares de la víctima.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden información adicional e informen los nuevos hallazgo de este caso.

Redacción web
Scarleth Rodríguez

