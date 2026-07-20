Hallan sin vida a hombre que había sido reportado como desaparecido en Florida, Copán

Copán, Honduras.- El cuerpo sin vida de Nelson Fernando Fuentes, de 34 años, fue encontrado la mañana de este lunes -20 de julio- flotando en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la poza La Maca, en el municipio de Florida, Copán.

Fuentes había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el sábado -18 de julio-, luego de que perdieran contacto con él.

El hallazgo fue realizado por un pescador y dos menores de edad que se encontraban en la zona, quienes, al percatarse de la presencia del cuerpo en el río, dieron aviso de inmediato a las autoridades para que se desplazaran al lugar.