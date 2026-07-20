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Hallan sin vida a hombre que había sido reportado como desaparecido en Florida, Copán

Un pescador de la zona encontró el cuerpo de Nelson Fuentes flotando en el río, por lo que dio aviso a las autoridades; se desconocen las causas de su muerte

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 15:27
Hallan sin vida a hombre que había sido reportado como desaparecido en Florida, Copán

"Nelson deja un recuerdo imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Su partida enluta a una familia y conmueve a toda la comunidad de Florida, Copán", mencionaron sus amigos.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- El cuerpo sin vida de Nelson Fernando Fuentes, de 34 años, fue encontrado la mañana de este lunes -20 de julio- flotando en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la poza La Maca, en el municipio de Florida, Copán.

Fuentes había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el sábado -18 de julio-, luego de que perdieran contacto con él.

El hallazgo fue realizado por un pescador y dos menores de edad que se encontraban en la zona, quienes, al percatarse de la presencia del cuerpo en el río, dieron aviso de inmediato a las autoridades para que se desplazaran al lugar.

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Tras la llegada de las autoridades, el cuerpo fue recuperado y posteriormente identificado por familiares de la víctima, quienes confirmaron que se trataba de Nelson Fuentes.

De acuerdo con la información, el hombre era originario y residente del barrio El Chorro, ubicado en el casco urbano del municipio de Florida, Copán.

La noticia de su fallecimiento causó consternación entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad, donde era conocido y apreciado por quienes lo trataron.

Hallan sin vida a hombre que había sido reportado como desaparecido en Florida, Copán

"Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Nelson Fernando Fuentes. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, hermanos, demás familiares y amigos. Rogamos a Dios que les conceda fortaleza, paz y consuelo para afrontar esta difícil pérdida", lamentaron en el mensaje.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas de la muerte de Nelson Fuentes ni han brindado detalles sobre las circunstancias en las que desapareció.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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