Hallan quemado el cadáver de una mujer en la salida a Danlí

Las autoridades investigan si su muerte estaría relacionada con un ritual, porque en la zona del hallazgo había algunos artículos vinculados con este hecho

  • 01 de noviembre de 2025 a las 10:17
Los restos de la fémina estaba a la orilla de la calle, en la carretera a Danlí.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El cadáver de una mujer fue encontrado totalmente quemado a la orilla de la carretera que de la capital conduce a El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fémina, que fue encontrada por las personas que pasaron por la zona la mañana de este sábado 1 de noviembre.

De acuerdo con el relato de quienes encontraron el cuerpo en la zona, hay algunos artículos, que podrían indicar que su muerte podría estar vinculado con un ritual, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Agentes policiales llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena a la espera de Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.

Los restos de la mujer fueron trasladados hasta la morgue capitalina para realizar la respectiva identificación.

