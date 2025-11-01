Hallan quemado el cadáver de una mujer en la salida a Danlí

Tegucigalpa, Honduras.-El cadáver de una mujer fue encontrado totalmente quemado a la orilla de la carretera que de la capital conduce a El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fémina, que fue encontrada por las personas que pasaron por la zona la mañana de este sábado 1 de noviembre.