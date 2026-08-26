Hallan a mujer de 50 años dentro de una pila en colonia Kennedy de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una señora de 50 años de edad murió la noche del martes 25 de agosto tras caer a una pila en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, capital de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, la víctima, cuya identidad no ha trascendido, habría utilizado un bloque para alcanzar la altura del depósito de agua, pero perdió el equilibrio y cayó en su interior.
Familiares y vecinos reaccionaron al percatarse de lo ocurrido, lograron sacarla y la trasladaron hacia un centro asistencial de la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos confirmaron su fallecimiento.
Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.
Posteriormente, personal encargado del levantamiento trasladó el cadáver hasta las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los especialistas realizarán la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte.
Una muerte más ajena a la violencia
1,236 muertes violentas fueron registradas entre enero y junio de 2026, según datos presentados durante el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) el pasado 13 de agosto.
Con base en estos datos, alrededor de 18 a 20 personas mueren diariamente en Honduras por causas externas a la violencia, contabilizando 218 suicidios, 385 muertes de causa indeterminada, 329 muertes no intencionales y 1,018 eventos de tránsito.
Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, explicó que la tasa acumulada durante los primeros seis meses del año se ubicó en 12.1 por cada 100,000 habitantes y, si la tendencia se mantiene hasta diciembre, Honduras cerraría 2026 con una tasa de 24.6, 1.6 puntos menos respecto a 2025.