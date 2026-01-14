Hallan cadáver de un hombre en un sector de la colonia Los Pinos

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado la tarde de este miércoles 14 de enero en el sector S de la colonia Los Pinos de la capital de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien se encontraba en las cercanías de una construcción de un muro.

Según los reportes, el cadáver del hombre presentaba varias perforaciones de bala en su cuerpo.