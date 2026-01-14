  1. Inicio
Hallan cadáver de un hombre en un sector de la colonia Los Pinos

Se desconoce la identidad de la víctima, quien presentaba varios impactos de bala en su cuerpo; el cadáver fue llevado a la morgue del Ministerio Público

El cuerpo estaba en las cercanías de una construcción del sector S de Los Pinos.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado la tarde de este miércoles 14 de enero en el sector S de la colonia Los Pinos de la capital de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, quien se encontraba en las cercanías de una construcción de un muro.

Según los reportes, el cadáver del hombre presentaba varias perforaciones de bala en su cuerpo.

La Policía acordonó la zona para iniciar las investigaciones del caso y determinar si fue asesinado en la zona o si su cuerpo fue llevado a la solitaria zona.

El cadáver fue llevado hacia la morgue del Ministerio Publico para determinar la causa de muerte e identificar a la persona para informar a sus familiares.

