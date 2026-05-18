Hallan cadáver desmembrado y en estado de descomposición en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.- En estado de descomposición fue hallado un cadáver en la aldea La Cañada, en Villanueva, Cortés.
El hecho se registró en una zona solitaria. Según se conoció, la víctima fue desmembrada y abandonada entre unos matorrales.
Aunque aún no se conoce la identidad de la víctima, se presume que se trata de un hombre.
La escena del crimen era impactante. A la víctima le cercenaron los brazos, las piernas y la cabeza.
Las autoridades aún desconocen si la víctima fue asesinada en esa zona o si únicamente llegaron a lanzar el cuerpo.
La víctima vestía unos tenis marca Nike de color negro. Vecinos de la zona llegaron al lugar y cubrieron el cuerpo con un nailon azul.
En las últimas semanas, Honduras ha registrado altas temperaturas. Aunque se desconoce cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar, se presume que el calor contribuyó a la rápida descomposición.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen y acordonaron el área, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los restos de la víctima.