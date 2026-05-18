Hallan cadáver desmembrado y en estado de descomposición en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.- En estado de descomposición fue hallado un cadáver en la aldea La Cañada, en Villanueva, Cortés.

El hecho se registró en una zona solitaria. Según se conoció, la víctima fue desmembrada y abandonada entre unos matorrales.

Aunque aún no se conoce la identidad de la víctima, se presume que se trata de un hombre.