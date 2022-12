A la Fiscalía fueron llevados hombres que protagonizaron pelea en bulevar Morazán

Tras bajarse de las unidades, los conductores no llegaron a un acuerdo, y el ciudadano que se conducía en el automotor particular, sacó un machete y empezó a pelear con el ruletero con la intención de herirlo.

El taxista reveló que el conductor del turismo “me golpeó (el carro) primero y yo me bajé tranquilamente y le dije ‘mirá cómo me dejaste el carro’, pero él contestó ‘ah, me vale, me voy’ y arrancó de un solo, entonces yo le dije ‘bueno, te quiebro el retrovisor’ y se lo agarré y se lo quebré”.

Ante dicha acción, el otro ciudadano, cuyo nombre es René, explicó que le dijo “me voy a estacionar allá, porque estamos haciendo un nudo de carros acá’ y él me dijo ‘si te vas te quiebro el vidrio’, entonces agarró el retrovisor de mi carro con sus dos manos y me lo quebró. Le dije “me estacionaré allá para que arreglemos”.