Fallo por masacre en tres rapiditos se conocerá el 16 de junio

San Pedro Sula, Honduras.- El Tribunal de Sentencia programó para el 16 de junio a las 2:00 pm la lectura del fallo que determinará si Jesús Humberto Mancía es condenado o absuelto por su presunta participación en una serie de ataques armados contra rapiditos que dejaron 17 pasajeros muertos hace 23 años.

Ayer concluyó la etapa de conclusiones del juicio oral y público contra el encausado.

Aunque el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) incluía 17 delitos, entre asesinato, tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, asociación para delinquir y robo de vehículo, durante sus conclusiones el ente acusador solicitó una condena por los delitos de asesinato en perjuicio del conductor de la Ruta 2, Cristian Alberto Andrade Escobar ; asesinato en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de una pasajera; homicidio en grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un testigo protegido, y robo de vehículo.