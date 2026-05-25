Encuentran una pierna humana en la basura en el barrio Guamilito, SPS

Tegucigalpa, Honduras.- Una escena dantesca se registró la mañana de este lunes 25 de mayo en el barrio Guamilito, en San Pedro Sula, Cortés, luego del hallazgo de una extremidad humana abandonada en la vía pública. El hecho ocurrió específicamente entre la tercera y cuarta calle del sector, donde pobladores alertaron sobre un supuesto cadáver dentro de una bolsa negra que permanecía en el lugar desde tempranas horas. De acuerdo con testimonios de vecinos, el paquete habría sido dejado durante la madrugada, aprovechando la oscuridad para evitar ser visto por transeúntes o residentes del área.

Alrededor de las 5:40 de la mañana, una persona que transitaba por el sitio notó la presencia inusual de la bolsa y dio aviso a otros habitantes del sector. Una vecina relató que al revisar el contenido se percataron de que no se trataba de desechos comunes, sino de una extremidad humana incompleta. “Era la extremidad de una rodilla para abajo; no era el cuerpo completo”, comentó la testigo. La mujer también indicó que el hallazgo habría ocurrido poco después de que la bolsa fuera abandonada, lo que generó preocupación entre los residentes del sector.

Ante la situación, algunos pobladores intentaron evitar que la escena fuera manipulada mientras se notificaba a las autoridades policiales correspondientes. “Le dije a la señora que no tocara eso porque normalmente le pueden quedar las huellas a ella ahí", relató la vecina, señalando que de inmediato se dio aviso a la Policía Nacional.

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