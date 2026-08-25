Encuentran a joven muerto en la laguna de Jucutuma de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En la noche del pasado lunes -24 de agosto- fue hallado un joven muerto con sus manos y pies atados en la laguna de Jucutuma en San Pedro Sula, en la zona norte del país.
El fallecido fue encontrado flotando en las aguas de la laguna. Vestía un pantalón azul y una camiseta de la selección de Argentina. Hasta el momento, se desconoce su identidad, ni han dado a conocer las circunstancias de su muerte.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones. De igual forma, arribó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. En ese sentido, se está a la espera de que se dé a conocer la identidad de esta persona.
Crímenes parecidos
Por otro lado, ayer también se reportó un hecho similar en la aldea San Bartolo del municipio de La Unión del departamento de Lempira, donde fueron hallados dos hombres sin vida en una hondonada.
De acuerdo a la versión de vecinos de este sector, los fallecidos no residían en la aldea, por lo que se desconocen sus identidades.
De igual forma, las personas se percataron de que los cuerpos presentaban heridas en sus rostros como mordidas de perros y picotazos de aves de rapiña. También, resalta que uno de los cadáveres tenía golpes visibles.
Se está a la espera del dictamen forense para conocer la causa de muerte de estos dos hombres, así como las indagaciones policiales que revelen si hubo mano criminal y quienes serían los responsables.
Semanas atrás, en la sierra de El Merendón, en San Pedro Sula, se registró otro dantesco hallazgo de un cadáver en estado de descomposición, el cual dejaron abandonado y maniatado entre la maleza.
Cerca de donde dejaron el cuerpo se encontraron algunos casquillos de bala. No obstante, serán las autoridades investigativas las que determinen la causa de muerte.