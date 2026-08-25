Encuentran a joven muerto en la laguna de Jucutuma de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- En la noche del pasado lunes -24 de agosto- fue hallado un joven muerto con sus manos y pies atados en la laguna de Jucutuma en San Pedro Sula, en la zona norte del país.

El fallecido fue encontrado flotando en las aguas de la laguna. Vestía un pantalón azul y una camiseta de la selección de Argentina. Hasta el momento, se desconoce su identidad, ni han dado a conocer las circunstancias de su muerte.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones. De igual forma, arribó un equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. En ese sentido, se está a la espera de que se dé a conocer la identidad de esta persona.