Encuentran cuerpo de hombre que fue arrastrado por quebrada en Fraternidad, Ocotepeque

Fraternidad, Ocotepeque.- El cuerpo de Santiago Balderramos fue localizado este lunes tras haber sido arrastrado por la corriente de una quebrada en el municipio de Fraternidad, Ocotepeque.

El joven, originario de la comunidad de Las Delicias, desapareció el fin de semana cuando intentó cruzar el afluente, que se había desbordado debido a las intensas lluvias en la zona.

El lamentable momento en que era arrastrado por el agua quedó captado en video por vecinos del lugar que vieron son desesperación cómo el hombre no logró llegar a la orilla por la fuerza del agua.

​​​De acuerdo con versiones de testigos, Balderramos habría intentado atravesar la quebrada en presunto estado de ebriedad, lo que habría dificultado su reacción al ser sorprendido por la fuerte corriente.