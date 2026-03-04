¿El "apóstol Chago", Santiago Zúñiga, ya fue condenado en El Salvador?

La Unión, El Salvador.- En las últimas horas trascendió información sobre una posible condena de 8 años para el hondureño Santiago Zúñiga, conocido popularmente como “Apóstol Chago”, acusado por el delito de tráfico ilegal de personas en El Salvador.

Sin embargo, se conoció que el caso aún no llega a sentencia definitiva y que continúa en desarrollo en tribunales salvadoreños, según el medio GALAXIA TV.

Las autoridades salvadoreñas han decretado reserva total sobre el proceso, lo que limita la difusión de detalles específicos de las audiencias para proteger la identidad del menor involucrado.