¿El "apóstol Chago", Santiago Zúñiga, ya fue condenado en El Salvador?

La Unión, El Salvador.- En las últimas horas trascendió información sobre una posible condena de 8 años para el hondureño Santiago Zúñiga, conocido popularmente como “Apóstol Chago”, acusado por el delito de tráfico ilegal de personas en El Salvador.
Sin embargo, se conoció que el caso aún no llega a sentencia definitiva y que continúa en desarrollo en tribunales salvadoreños, según el medio GALAXIA TV.
Las autoridades salvadoreñas han decretado reserva total sobre el proceso, lo que limita la difusión de detalles específicos de las audiencias para proteger la identidad del menor involucrado.
El Juzgado de Paz de Pasaquina, en La Unión, ordenó detención provisional (prisión preventiva) contra Zúñiga mientras continúa el proceso judicial.
Zúñiga, junto a Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años, fueron detenidos tras ser señalados por el delito en perjuicio de un adolescente identificado con las iniciales Y. J. G. C., conforme a las normas de protección de menores.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero tras una intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la estación fronteriza El Amatillo.
Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad en la cajuela del carro y que el adolescente no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que dio lugar al procedimiento y a la posterior judicialización del caso.