Así han sido los días en una celda de El Salvador para “El Apóstol Chago”

El “Apóstol” Santiago Zúniga fue captado en una celda de El Salvador tras ser capturado desde el 4 de febrero

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 19:12
Santiago Zúniga, quien es conocido como “Apóstol”, seguirá requerido en una cárcel de El Salvador. ¿Cómo han sido sus días detenido en territorio cuscatleco?

Foto: Cortesía redes
Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, conocido como "El apóstol Chago”, enfrentará un proceso penal con prisión preventiva por el delito de tráfico ilegal de personas, tras la resolución emitida por el Juzgado de Paz de Pasaquina, El Salvador, en audiencia inicial.

 Foto: Cortesía redes
En el mismo caso, Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años, fue enviada a instrucción formal con detención provisional.

 Foto: Cortesía redes
Ambos son señalados por el delito en perjuicio de un adolescente identificado con las iniciales Y. J. G. C., conforme a las normas de protección de menores.

 Foto: Cortesía redes
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados fueron capturados el pasado 4 de febrero tras una intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la estación fronteriza El Amatillo.

 Foto: Cortesía redes
Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad.

 Foto: Cortesía redes
El reporte policial indica que el adolescente no contaba con la autorización legal de sus padres para salir de Honduras, situación que dio lugar al procedimiento y la posterior judicialización del caso.

 Foto: Cortesía redes
En las últimas horas se viralizaron videos donde “El Apóstol Chago” aparecía bailando en el centro de detención donde se encuentra.

Foto: Cortesía redes
El video mostró al “Apóstol” cantando dentro de una celda en bartolinas policiales del departamento de La Unión, El Salvador.

 Foto: Cortesía redes
Tras valorar los elementos expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgado resolvió decretar instrucción formal con detención provisional contra ambos procesados mientras avanzan las investigaciones.

 Foto: Cortesía redes
