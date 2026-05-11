Ejecutan allanamientos y capturas contra miembros de la pandilla 18

Las acciones son coordinadas por fiscales del Equipo Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir, en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), específicamente del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público ejecutó este lunes una serie de operativos simultáneos contra supuestos integrantes de la pandilla 18, con el desarrollo de 19 allanamientos, inspecciones y recolección de evidencias en los departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Según las autoridades, durante los operativos se prevé ejecutar órdenes de captura y asegurar indicios relacionados con delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico agravado de drogas y terrorismo.

Las investigaciones se iniciaron desde mediados de 2023, luego de denuncias que señalaban a supuestos miembros de esta estructura criminal por el cobro de extorsión a comerciantes de una plaza comercial, además de otras actividades ilícitas vinculadas al sicariato y distribución de drogas.

De acuerdo con las indagaciones, los agentes lograron identificar a quien sería uno de los principales cabecillas de la organización, señalado de coordinar y girar instrucciones a líderes de distintos sectores para amenazar a las víctimas y exigir pagos bajo intimidación.

El Ministerio Público informó que estas operaciones buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a sembrar temor entre la población y reiteró que continuarán desarrollando acciones para combatir a grupos vinculados a delitos organizados en el país.