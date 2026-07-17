Rescatan a bebé de cinco meses y capturan a mujer que intentaba llevárselo oculto en maletín

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer de 31 años fue capturada en flagrancia por suponerla responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su grado de ejecución de tentativa acabada tras llevarse a un bebé de cinco meses de edad. La detenida es ama de casa, originaria y residente en la comunidad de Laka, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde los uniformados ejecutaron la operación.

Las investigaciones establecen que la sospechosa llegó la noche del jueves a la vivienda de la abuela materna del menor solicitando alojamiento. Habría aprovechado la situación para levantarse en horas de la madrugada y sustraer al menor. La madre del bebé se percató que su hijo no se encontraba en la cuna y que la mujer también había abandonado el inmueble, por lo que de inmediato interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Tras recibir la denuncia, equipos de investigación, con apoyo de agentes de la Policía Preventiva, activaron un operativo de búsqueda y localización, lo que permitió ubicar a la sospechosa cuando se disponía a abordar una lancha con destino al municipio de Ahuás y posteriormente a la ciudad de La Ceiba.

Durante la intervención policial, los agentes ordenaron a la mujer descender de la embarcación y realizaron una inspección de su equipaje, encontrando al bebé oculto en el interior de un maletín color negro.