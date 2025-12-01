  1. Inicio
Dos muertos y dos heridos en diferentes accidentes de tránsito en el país

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte investigan los incidentes de tránsito

  • 01 de diciembre de 2025 a las 07:49
El ciclista falleció al ser embestido por el motociclista.

 Edwin Ordóñez

Tegucigalpa, Honduras.- Dos muertos y un herido fue el resultado de dos accidentes viales que se registraron en diferentes sectores del país. Uno de los percances se presentó la noche del sábado 29 de noviembre en Catacamas, Olancho, donde un ciclista impactó contra una motocicleta.

Solo se dio a conocer que el fallecido era el ciclista, mientras que el conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial.

Se informó que el conductor de la moto impactó en la parte trasera de la bicicleta y lanzó al ciclista varios metros, por lo que falleció casi al instante.

Mientras que la mañana de ayer se dio a conocer que un motociclista impactó en la parte trasera de un camión en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula.

El trágico accidente ocurrió a pocos metros del redondel de la zona. Al lugar llegó el padre de la víctima, quien al ver a su hijo sin vida se mostró muy consternado por lo ocurrido. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del fallecido.

Según testigos, el joven regresaba de trabajar cuando ocurrió el fuerte impacto y laboraba en una empresa recolectora de basura y aún portaba su uniforme al momento del percance.

Las autoridades policiales acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes e identificar al hombre que falleció debido al fuerte impacto

