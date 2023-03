El dolor embarga a familiares de las dos jóvenes fallecidas en mortal accidente

“Era mi adoración y seguirá siendo mi adoración, porque es mi hija y me duele mucho por las condiciones en que sucedió esté percance”, dijo.

Contó que “alguien me llamó y me dijo que Gabriela había sufrido un accidente, pero nadie me quería decir que ella había muerto, pero hubo uno que tuvo valor y me dijo que estaba muerta”.

Su desconsuelo es visible en las imágenes captadas por el lente de El Heraldo.