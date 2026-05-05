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Dictan auto de formal procesamiento contra guardia que mató a joven oriental

El imputado, Sandro Josué Martínez Núñez, habría disparado sin mediar palabra contra el adolescente Hong Zhixuan dentro de una tienda en la colonia 21 de Febrero

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 08:36
Dictan auto de formal procesamiento contra guardia que mató a joven oriental

Sandro Josué Martínez Núñez disparó contra el adolescente minutos después de sacar el arma de su casillero.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Auto de procesamiento formal con prisión preventiva se dictó contra un guardia de seguridad, acusado del delito de homicidio en perjuicio de un menor de 14 años, identificado como Hong Zhixuan.

El hecho se registró el pasado 25 de abril en una tienda ubicada en la colonia 21 de febrero, en la capital. Según el informe oficial, el adolescente ingresó al establecimiento a las 8:40 de la mañana en compañía de su padre, sin imaginar lo que ocurriría minutos después.

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Aproximadamente una hora más tarde, el imputado, identificado como Sandro Josué Martínez Núñez , llegó al lugar y solicitó acceso a un casillero, de donde extrajo un arma tipo escopeta. En ese momento, el menor lo saludó y le preguntó su nombre, ya que el guardia tenía apenas dos días de haber sido asignado a la tienda.

De acuerdo con las investigaciones, el guardia comenzó a manipular el arma y posteriormente se dirigió hacia el área de cajas, donde encontró a la víctima. Sin mediar palabra y sin que existiera una razón aparente, disparó directamente contra el menor, provocándole la muerte de forma inmediata.

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Tras el ataque, el sospechoso intentó huir, pero fue reducido por personas que se encontraban en el lugar, quienes lo atacaron de manos y pies antes de entregarlo a las autoridades policiales.

El caso comenzará su proceso judicial, y se ha programado la audiencia preliminar para el próximo 16 de mayo de 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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