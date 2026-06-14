​Detienen a mujer tras embestir con su vehículo a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-En una rápida acción policial, elementos de la Policía Nacional lograron la detención infraganti de Ofelia María Vásquez Forgas (36), acusada de los delitos de maltrato familiar agravado y daños en perjuicio de su expareja sentimental.​

El incidente ocurrió en la intersección de la Calle 8 el sábado, frente a la colonia 17 de Septiembre de esta ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, el violento suceso fue precedido por una acalorada discusión entre ambos en una gasolinera cercana.​

Tras el altercado verbal, la víctima se retiró del lugar a bordo de su motocicleta. Sin embargo, Vásquez Forgas lo siguió en su vehículo tipo turismo, marca Mazda, color rojo.