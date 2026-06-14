​Detienen a mujer tras embestir con su vehículo a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-En una rápida acción policial, elementos de la Policía Nacional lograron la detención infraganti de Ofelia María Vásquez Forgas (36), acusada de los delitos de maltrato familiar agravado y daños en perjuicio de su expareja sentimental.
El incidente ocurrió en la intersección de la Calle 8 el sábado, frente a la colonia 17 de Septiembre de esta ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, el violento suceso fue precedido por una acalorada discusión entre ambos en una gasolinera cercana.
Tras el altercado verbal, la víctima se retiró del lugar a bordo de su motocicleta. Sin embargo, Vásquez Forgas lo siguió en su vehículo tipo turismo, marca Mazda, color rojo.
Al alcanzarlo en el punto mencionado, la mujer arremetió contra el motociclista, embistiéndolo deliberadamente y provocándole severos daños a su expareja.
La agresión fue captada por una cámara de vigilancia instalada en el sector.
Este material audiovisual se ha convertido en una pieza clave de evidencia para el Ministerio Público, ya que permite observar con claridad el momento en que la ahora detenida acelera el vehículo para impactar al hombre.
Tras el choque, las autoridades locales se desplazaron de inmediato al sitio, procediendo con el arresto de la mujer.
La imputada fue puesta a disposición de la fiscalía de turno para continuar con el proceso legal correspondiente por los delitos antes señalados.