Detienen a dos agentes policiales que habrían disparado contra un hombre tras pelea en La Ceiba

Los uniformados detenidos fueron identificados como Brayan Misael Salgado Sánchez, de 32 años, y Fredy Noé López López, de 24, quienes fueron arrestados la madrugada del viernes 13 de noviembre, tras las investigaciones realizadas por las autoridades policiales.

La Ceiba, Honduras.- Dos agentes de la Policía Nacional, asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas ( Daet ) en La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras, fueron capturados por suponerlos responsables del delito de tentativa de homicidio contra un ciudadano, luego de un incidente armado ocurrido cerca del muelle de cabotaje de esa ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho ocurrió la tarde del jueves, cuando una denuncia anónima alertó sobre una pelea entre dos hombres que aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol y un ciudadano. Durante el altercado, los sospechosos habrían disparado contra la víctima, dejándola herida, y posteriormente escaparon en un vehículo Mitsubishi blanco, sin placas.

Tras recibir la denuncia, las autoridades revisaron las asignaciones del personal policial que se encontraba en la zona y establecieron que los dos agentes habían regresado de una diligencia en el Ministerio Público de Tocoa, Colón.

Al localizarlos en sus oficinas en La Ceiba, sus superiores observaron que presentaban signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y que sus características coincidían con la descripción proporcionada en la denuncia.

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Según el reporte policial, ambos fueron trasladados a una unidad policial, donde se negaron a someterse a una prueba de alcoholemia practicada por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Durante el procedimiento también les decomisaron dos pistolas de reglamento calibre 9 milímetros, cada una con sus respectivos cargadores y municiones.

Posteriormente, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público ordenaron la captura de los dos uniformados por suponerlos responsables de tentativa de homicidio en perjuicio de un testigo protegido identificado con el nombre clave de "Yanki 22".

Los agentes fueron remitidos a los juzgados correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.