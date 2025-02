“Nunca imaginé esto”: el desgarrador testimonio de padre de niña asesinada en San Pedro Sula

“A las 12:30 del mediodía había hablado con ella. Me saludó normal: ‘Hola papi, ¿cómo estás?’. Nada me hizo pensar que algo así podía pasar”, contó.

“Trabajaba con Paola profesionalmente, ella era una gran rehabilitadora y teníamos un buen entendimiento. No sé qué le sucedió”, afirmó.

“Yo me siento muy, muy lastimado por la situación de mi hija. Yo no soy una persona que anda en redes sociales, ni que escribe ni nada, me dedico a mi trabajo”, declaró conmovido.

El padre mencionó que su expareja, Tesla Paola Alemán, había tenido problemas emocionales en el pasado.

“Cuando me separé, ella tuvo una crisis, pero yo me encontraba en Estados Unidos. Luego, en la casa de mis padres, hizo cosas raras, incluso mi mamá me dijo que en una ocasión la agarró del cuello”, narró.

Pese a estos antecedentes, Reyes aseguró que nunca imaginó que su hija estuviera en peligro.

“Yo le pedí a su familia que si ella estaba mal, me dieran a la niña, pero nunca me hicieron caso. No sé si fue por orgullo o por otra razón”, lamentó.

En medio de su dolor, Reyes hizo un llamado a la conciencia sobre la importancia de la salud mental.

“Les pido que se encomienden a Dios, y si tienen problemas psicológicos, que busquen ayuda. Es muy importante para todos tener terapia, y no significa estar loco”, concluyó.