Cae el "Desastre", presunto líder de la pandilla 18 en Valle de Ángeles

El hombre era buscado por el homicidio de dos personas. La Policía Nacional lo remitió al Ministerio Pùblico donde se le iniciará el proceso penal en su contra

  • 18 de agosto de 2025 a las 11:28
El presunto pandillero, identificado con el alias de "El Desastre", es acusado de dos homicidios.

Foto. Cortesía

Valle de Ángeles, Honduras.- Un presunto líder de la Pandilla Barrio 18 fue detenido en las últimas horas durante un operativo realizado en la aldea Liquidámbar, a la altura del kilómetro 9, en Valle de Ángeles. El detenido fue identificado con el alias “Desastre”.

El aprehendido, de 46 años, fue sorprendido durante un patrullaje preventivo. Según las autoridades, al notar la presencia policial adoptó una actitud evasiva, lo que llevó a los agentes a realizarle un registro personal.

En la inspección se le decomisó una pistola marca GIRSAN, con empuñadura de caucho y un cargador metálico con cuatro cartuchos sin percutir. Al solicitarle su documentación, presentó un documento que no coincidía con su verdadera identidad, lo que fortaleció las sospechas en su contra.

Investigaciones posteriores confirmaron que alias “Desastre” tiene tres órdenes de captura pendientes por delitos de alto impacto: el asesinato de Luis Joel Rivera Perdomo, el homicidio de Marlon Fransue Valladares y evasión en perjuicio de la administración pública.

Además, el sujeto posee tatuajes alusivos a la pandilla 18, lo que evidencia su pertenencia a esta estructura criminal y su rol como líder dentro de la misma.

Tras su captura, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad y entregado al Ministerio Público para enfrentar los cargos de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, usurpación de identidad y los tres procesos judiciales vigentes.

