Dentro de su hogar matan a mecánico en Tocoa

Familiares informaron que Samuel tenía apenas unos meses de haber regresado de Estados Unidos, donde vivió algunos años.

La víctima fue identificada como Samuel Álvarez , de 33 años, quien era un conocido mecánico en la zona.

Colón, Honduras.- Un hombre fue vilmente asesinado dentro de su propia vivienda ubicada en el barrio Las Flores, en Tocoa, Colón.

Informes preliminares indican que el hombre se encontraba en el patio de su casa, cuando al menos dos hombres llegaron con armas hasta donde él estaba.

Samuel, en un desesperado intento de salvar su vida, corrió hasta dentro de la vivienda, pero los malhechores lograron alcanzarlo con las balas.

El cadáver del joven mecánico quedó tendido en medio de uno de los pasillos de su casa, mientras que los malvivientes, tras confirmar que habían completado su labor, huyeron de la zona con rumbo desconocido.

Los familiares corrieron a socorrer a Samuel, sin embargo, este ya no tenía signos vitales.

Las autoridades policiales y forenses llegaron hasta el lugar para comenzar con las pesquisas de esta muerte violenta que llena de luto a otra familia hondureña.