Ciclista presuntamente ebrio muere tras caer en una cuneta en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre, en presunto estado de ebriedad, falleció la noche del sábado luego de caer en una profunda cuneta ubicada en el bulevar que conduce al sector de la Rivera Hernández, en la colonia Felipe Zelaya, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
El fallecido fue identificado como José Israel Ramírez, originario de Lempira, en el occidente del país.
Informes preliminares indican que el hombre iba manejando una bicicleta e iba ingerido de bebidas alcohólicas y por eso no se fijó en la cuneta que estaba repleta de agua.
Las autoridades informaron que su embriaguez pudo ser la causa de su fatal deceso, pues una persona en sus cinco sentidos podría salir sin problemas del lugar.
Personas que pasaron por la zona vieron el cuerpo del hombre boca abajo en el agua y alertaron a las autoridades de lo ocurrido.
Agentes policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la escena a la espera de los médicos forenses para que levantaran el cadáver, que esta madrugada fue trasladado hasta la morgue sampedrana.