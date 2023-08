Defensa de hombre que agredió a su exnovia presenta apelación contra auto de formal procesamiento

Una vez presentado en la Corte de Apelaciones dicho recurso, esta instancia deberá de resolver si admite o no dicha acción para continuar con el debido proceso legal.

Según indica la defensa de Matute Cabrera, el hombre que conducía la motocicleta brindó un testimonio contradictorio y debido a esto consideran que su cliente debería de ser procesado por el delito de lesiones imprudentes y no por homicidio en su grado de tentativa.

La jueza en su resolución dictó un auto de formal procesamiento por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa con medidas distintas a la prisión preventiva entre ellas la prohibición salir del país, la presentación periódica a la secretaria del juzgado y no tener comunicación con la víctima.

Según se conoció, Fabricio Matute fue dejado en libertad porque la joven agredida, que se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Mario Catarino Rivas, no compareció en la audiencia de declaración de imputado.

La joven de 19 años actualmente se encuentra internada en el Hospital Mario Catarino Rivas, en donde las noticias no son nada favorables debido a que urge de cirugías en su cabeza y piernas, sin embargo, debe de trasladarse hacia un centro asistencial privado para poder realizárse los procedimientos quirúrgicos ante la falta de cupos.

Ante este delicado panorama, Cortés Ruiz ha pedido el apoyo y la solidaridad de los hondureños para poder continuar con su proceso de recuperación y además evitar que su situación empeore.

“Necesito que me apoyen para dos cirugías que tengo que hacerme en la cabeza, que es muy urgente, y una operación en las piernas. No tenemos mucho dinero, no contamos con muchos recursos y estas cirugías son muy urgentes”, inició contando Hazel en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo.

“El doctor me dijo que no puedo tener expuesta la herida en la cabeza, que me puede generar una bacteria y es muy urgente”, reiteró la angustiada fémina.