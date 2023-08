La jueza en su resolución dictó un auto de formal procesamiento por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa con medidas distintas a la prisión| preventiva entre ellas la prohibición salir del país, la presentación periódica a la secretaria del juzgado y no tener comunicación con la víctima.

Según se conoció, Fabricio Matute fue dejado en libertad porque la joven agredida, que se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital Mario Catarino Rivas, no compareció en la audiencia de declaración de imputado.

Hazel Michell Cortés es la joven que fue agredida por su exnovio Fabricio Matute en un aparente estado de celos e ira. No era la primera vez que sufría de maltrato, en otras ocasiones una tía de él la ayudó para que este no la matara.

En seguida, “me fui para donde mi amiga y en el camino lo encontré y me preguntó que ‘para dónde iba’ y yo le dije que iba a estar con ella y me fui”, dijo.

Hazel expresó que con su amiga se fueron para una taquería y “estando allí comenzó de nuevo a hostigarme... entonces yo le dije a Ariel que me fuera a dejar porque Fabricio me decía que me iba a matar”.